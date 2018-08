BC dos EUA mantém juro, mas sinaliza alta

O comunicado não menciona eventuais prejuízos provocados pelos conflitos comerciais internacionais e insiste que os riscos estão "equilibrados".



O crescimento do PIB americano alcançou uma taxa de 4,1% no segundo trimestre pela primeira vez em quatro anos, em consequência dos cortes de impostos estabelecidos por Trump em dezembro para estimular a economia.



A taxa de desemprego, que se mantém "baixa", segundo o Fed, em 4%, pode cair a 3,9% em junho, apontam analistas. Os dados oficiais serão divulgados nesta sexta-feira (3).



O Fed ressaltou que a inflação vem se mantendo "em torno" de sua meta, de 2%.



Aumento do juro



As altas graduais dos juros são consistentes com o plano de manter o crescimento da economia e do mercado de trabalho, enquanto a inflação se mantém em torno da meta de 2% a médio prazo, segundo o comunicado.



"Se alguém tinha dúvidas sobre um aumento de taxas em setembro, pode se despedir delas", afirmou o economista Joel Naroff em nota.



"Dada a avaliação do Fed sobre o atual e o futuro crescimento, são prováveis os aumentos de juros em setembro e dezembro e possivelmente mais quatro altas no ano que vem, a menos que a economia se desacelere abruptamente", disse.



A consultoria RDQ Economics observou que o Fed elevou o tom diante dos recentes dados econômicos, mas disse que não alterou sua visão de futuro.



"Com a baixa taxa de desemprego, a inflação perto da meta, mas com uma política ainda complacente, continuamos esperando outras duas altas neste ano", disse a RDQ Economics.

