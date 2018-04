BC dos EUA anuncia simplificação das regulações bancárias

Medidas permitiriam a grandes bancos reduzir de 24 para 14 o número de medidas de restrição de seus fundos próprios

O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) anunciou nesta quarta-feira (11) um primeiro esforço para reduzir e simplificar as regulações impostas aos grandes bancos após a crise financeira mundial há uma década.



A proposta pode simplificar as regras que obrigam os grandes bancos a reter certa quantidade de capital para proteger-se de imprevistos, mas sem enfraquecer a segurança do sistema financeiro, disse o Fed em comunicado.



"É um bom exemplo de como nosso trabalho pode ser feito de maneira mais eficiente e efetiva, e de maneira que impulsione a resiliência do sistema financeiro, disse Randal Quarles, vice-presidente do organismo.



A modificação deve ser adotada nos próximos dois meses, depois de um período de consultas públicas. Essas medidas permitiriam aos grandes bancos reduzir de 24 para 14 o número de regras de restrição de seus fundos próprios.



Atualmente, o Fed realiza exames anuais a bancos com mais de US$ 50 bilhões em ativos para determinar se têm capital suficiente para enfrentar uma crise. Sob o esquema proposto, a quantidade de capital retido será ajustado a cada instituição e dependerá da economia e dos riscos enfrentados pelo banco.



Nenhum banco deverá arrecadar capital adicional como produto da proposta, segundo o comunicado.



O Federal Reserve indicou que os bancos americanos aumentaram seu capital desde os primeiros meses da crise em 2009, duplicando-o ao final de 2017 para um total de US$ 1,2 trilhão.