BC deve manter juro básico em 6,5% nesta quarta

Copom decide à tarde trajetória da Selic; para analistas, autoridade avaliará que greve dos caminhoneiros e alta do dólar não puxaram a inflação

O Comitê de Polítioca Monetária (Copom) do Banco Central (BC) deve manter, nesta quarta-feira (20), sua taxa básica de juros, a Selic, em 6,5%, avaliando que a recente greve dos caminhoneiros e a alta do dólar não puxaram a inflação, segundo a ampla maioria dos analistas.



A manutenção da Selic indica que o Copom considera as alterações anteriores suficientes para chegar à meta de inflação, objetivo que deve ser perseguido pelo BC.



A meta de inflação é 4,5%, com limite inferior de 3% e superior de 6%, neste ano.

"A política monetária olha para as expectativas de inflação e o balanço de riscos, e não será usada para controlar taxa de câmbio", afirmou no começo do mês o presidente do BC, Ilan Goldfajn, cortando apostas a favor de uma alta da Selic, que está em seu mínimo histórico desde março.

O BC interrompeu um ciclo de 12 cortes consecutivos da Selic em maio, alegando a extrema "volatilidade" dos mercados e a "frustração" causada pela estagnação das medidas de ajuste que considera indispensáveis para reduzir os déficits públicos.

Desde então, a cautela segue pautando os negócios no mercado financeiro. A sinalização de alta extra dos juros nos EUA, a guerra comercial entre EUA e China e incertezas quanto à eleição presidencial de outubro levaram os investidores a buscar destinos mais rentáveis ou seguros para seus capitais, em detrimento dos mercados emergentes.



Com isso, o dólar chegou a beirar os R$ 4 há duas semanas pela primeira vez em dois anos. O BC entrou para frear a alta. Na semana passada, foram gastos US$ 24,5 bilhões para conter a moeda; nesta semana, a previsão é que sejam despejados mais US$ 10 bilhões.



*Com France Press