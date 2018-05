BC deve cortar juro básico para menor nível da história

Copom anuncia nesta quarta-feira (16) sua decisão sobre o rumo da Selic; maioria do mercado espera que taxa recue para 6,25% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) deve cortar mais a taxa básica de juros, a Selic, nesta quarta-feira (16).



A maioria dos analistas do mercado acredita que a taxa caia dos atuais 6,50% ao ano para 6,25%, seguindo em seu menor nível da história. Esse patamar equivale a pouco mais da metade da Selic vigente um ano atrás. Em maio de 2017, a Selic estava em 10,25% ao ano.



Com o corte, o órgão tenta animar a economia, que tem recuperação fraca. A redução é possível porque a taxa de inflação veio inesperadamente baixa neste início do ano. Nem o recente salto do dólar e da cotação de petróleo devem mudar a trajetória da Selic.



Será o 13º corte na taxa consecutivo; em março, no último encontro, o Copom decidiu reduzir o juro também em 0,25 ponto para 6,50% ao ano.



Os bancos devem repassar esse corte para as linhas de crédito de pessoas físicas e jurídicas, deixando o crédito mais barato.



A inflação oficial, o IPCA, de abril ficou em 0,22%, segundo dados divulgados pelo IBGE. No Relatório Trimestral de Inflação de março, o BC comunicou que esperava que o índice ficasse em 0,33%.



Esse dado, somado à afirmação categórica do presidente do BC, Ilan Goldfajn, de que a elevação da taxa de câmbio é "normal", corrobora a expectativa de nova queda.



Além disso, a retomada da economia está mais lenta do que a prevista abre espaço para um novo corte na taxa.



Com base nos dados mais fracos da produção industrial e da abertura de vagas com carteira no primeiro trimestre, o Itaú Unibanco foi um dos que reviu para baixo o crescimento da economia brasileira neste ano. O banco agora prevê que o país cresça 2%, e não os 3% previstos antes.



O mercado prevê que o BC encerre nesta quarta o ciclo de baixas iniciado em outubro de 2016, quando a Selic estava em 14,25% ao ano.