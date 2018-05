BC decreta liquidação extrajudicial da Gradual Corretora

Instituição é citada na Operação Encilhamento, que apura fraudes em previdência municipal

O Banco Central (BC) decretou, nesta terça-feira (22), a liquidação extrajudicial da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede em São Paulo



"A existência de graves violações às normas legais e regulamentares (...) o comprometimento de sua situação econômico-financeira, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores foram as razões que levaram à liquidação da empresa", afirma a nota do órgão.



O BC informa, ainda, que a Gradual representa 0,04% do movimento total de câmbio realizado no quarto trimestre de 2017 e tem baixa relevância no sistema financeiro nacional.



A assessoria de imprensa da autoridade monetária explicou que o caso não envolve o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que ressarce os clientes em até R$ 250 mil em caso de quebra de umna instituição financeira, pois não há captação de depósitos desses clientes.



Na semana passada, a Gradual anunciou o encerramento de suas atividades na Bolsa e disse que realizaria apenas operações para "zeragem e transferência de posições".



Segundo seu site, a Gradual tem 60 mil clientes e R$ 7 bilhões em custódia.

Aberta em 1991, já foi das principais corretoras independentes do país. Além de câmbio e corretagem, oferece serviços de advisory (aconselhamento de investimentos), wealth management (gestão de fortunas), administração e custódia de fundos de investimento e emissão e escrituração de ativos financeiros.



A dona da corretora, Fernanda Lima, e o marido, Gabriel de Freitas Júnior, são investigados por suspeita de fraude em debêntures, alvo da Operação Encilhamento, da Polícia Federal (PF).



Essa operação investiga supostas fraudes envolvendo a aplicação de recursos de institutos de previdência municipais em fundos de investimentos que tinham debêntures (títulos de dívida) sem lastro. As fraudes superariam os R$ 1,3 bilhão.



*Com agências