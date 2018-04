BC avalia baratear também uso das maquininhas para cartão de crédito

Objetivo da eventual imposição de um teto para a cobrança de tarifas aos lojistas é reduzir juros e anuidade da modalidade, disse o presidente do BC

Depois de fixar um limite para cobrança de tarifas em transações que usem cartão de crédito, o Banco Central (BC) avalia estabelecer uma medida semelhante para os cartões de crédito, como forma de reduzir custos no sistema de pagamento brasileiro, afirmou nesta sexta-feira (13) o presidente do BC, Ilan Goldfajn.



Ele não deu mais detalhes sobre qual seria esse teto, mas a medida seria semelhante à estabelecida em março para tarifas de intermediação nos cartões de débito e que vai vigorar a partir de outubro deste ano.



No fim do mês passado, o BC criou uma limitação para a chamada tarifa de intercâmbio do cartão de débito, que é paga pelo credenciador (empresas que disponibilizam as máquinas de pagamento) ao emissor do cartão de débito (bancos e cooperativas).



O objetivo é, segundo Goldfajn, que essa redução seja repassada ao credenciador, ao lojista e ao consumidor por meio da concorrência.



Atualmente, os lojistas pagam um percentual de cada venda às instituições financeiras que ficam com uma parte e repassam outra parte para as credenciadoras.

Em cada compra com cartão de débito, o lojista recebe 98,48% do valor, 0,72% vai para os donos das maquininhas e os bancos recebem 0,8%; a partir de outubro, os bancos vão receber menos, 0,5% em cada compra.