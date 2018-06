BC anuncia mais US$ 10 bilhões para frear dólar

Autoridade monetária reage à disparada da moeda americana desta quinta-feira, a maior em 13 meses

O Banco Central anunciou nesta quinta-feira (14) que ofertará outros US$ 10 bilhões em contratos de swap cambial (equivalente à venda futura de dólares) na semana que vem, em meio à nova disparada do dólar.



O objetivo é conter a alta da moeda, que, nesta quinta, fechou com alta de 2,64% para R$ 3,812, o maior avanço desde 18 de maio, um dia após a divulgação dos áudios da conversa entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista, que complicaram o presidente.



Na semana passada, o BCjá havia anunciado que venderia US$ 20 bilhões em contratos de swap até esta sexta (15) para conter a moeda americana, que vinha sendo pressionada pela expectativa de sinalização de mais altas nos juros americanos do que o previsto (que se confirmou nesta quarta), pela cautela com a eleição presidencial de outubro e impactos da greve dos caminhoneiros no crescimento da economia.



Nesta quinta-feira, um motivo adicional gerou incerteza: o anúncio do Banco Central Europeu (BCE) de que pode subir os juros básicos por láb. Altas das taxas nos EUA e Europa tendem a atrair capital investido em países emergentes, como o Brasil.



Além do anúncio de US$ 20 bilhões, na semana passada, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, informou que o órgão fará o necessário para conter o dólar. Dólar caro gera inflação e pode levar o BC a mexer nos juros.