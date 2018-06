BC anuncia atuação mais forte para conter dólar

Autoridade monetária diz que vai injetar mais US$ 3 bilhões na segunda-feira (25) e continuará venda de swaps na semana que vem para segurar alta da moeda

O Banco Central (BC) informou nesta sexta-feira (22) que vai reforçar sua atuação no mercado de câmbio e vai oferecer linhas de crédito externo, equivalentes à venda de dólar com compromisso de recompra, no valor de US$ 3 bilhões, na segunda-feira (25).



Além disso, o BC disse que vai continuar com os leilões de contratos de swap cambial, que funcionam como venda de dólar futuro.



A oferta de linhas mostra que o BC detectou demanda por dólar físico, e não apenas proteção cambial no mercado pela primeira vez desde o início da turbulência no mercado de câmbio. A proteção para a variação do dólar era satisfeita pelos contratos de swap, que garantem aos compradores a oscilação do dólar. Já quem precisa pagar compromissos em dólar ou vai enviar dinheiro para o exterior necessita da moeda em espécie, por isso a necessidade de oferecer a linha externa.



O BC reafirmou que não vê restrições para que o estoque de swaps cambiais exceda consideravelmente os volumes máximos atingidos no passado, de cerca de US$ 100 bilhões. E avisou que vai continuar atuando de forma coordenada com o Tesouro Nacional no mercado de títulos públicos para garantir liquidez e evitar distorções nas taxas e nos preços dos papéis.



O BC vem agindo no mercado nas últimas duas semanas para conter a alta do dólar, que reflete a cautela diante da sinalização de novos aumentos de juros nos EUA (que tendem a atrair capital para a maior economia do mundo), da indefinição em relação à eleição presidencial de outubro e da guerra comercial entre os EUA e a China. Na primeira semana, foram despejados US$ 24,5 bilhões para segurar a moeda; nesta semana, foram mais US$ 5 bilhões, metade do que o órgão previa usar para conter a alta.



Apesar da atuação mais forte, o dólar fechou nesta sexta-feira (22) com alta de 0,53%; na semana, o avanço acumulado é de 1,42%.