BC anuncia ação para segurar dólar

Após o dólar fechar perto de R$ 3,55, o Banco Central (BC) anunciou nesta quarta-feira (2) que fará nesta quinta (3) uma operação de swap cambial tradicional, que equivale à venda de dólares no mercado futuro. Ao todo, serão 113.000 contratos, que venceriam em dia 1º de junho de 2018, ou US$ 5,65 bilhões.



"Com objetivo de suavizar movimentos no mercado de câmbio, o Banco Central irá ofertar quantidade de contratos superior à necessária para a rolagem integral desse vencimento", afirmou o BC em nota.



A ação da autoridade monetária ocorre em momento em que a moeda atingiu o maior valor em 23 meses. A divisa terminou nesta quarta com alta de 1,30% a R$ 3,549, a cotação mais elevada desde 2 de junho de 2016.



Continuar a ler



A tendência é que a pressão sobre o câmbio continue, já que a preocupação dos investidores segue sustentada pela perspectivas de novas altas de juros nos EUA. O comunicado que acompanhou a decisão desta quarta do Fed (banco central dos EUA) veio alimentar ainda mais esses receios.



O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) decidiu, manter os juros básicos da economia americana na faixa entre 1,50% e 1,75%, mas disse que a inflação está em alta depois de anos abaixo da meta da autoridade monetária.



Os bancos centrais tendem a subir os juros para controlar os preços. Com isso, eles querem que o crédito fique mais caro, para reduzir o consumo e, assim, baixar os preços.



Nos últimos dias, cresceu o temor nos mercados globais de que o Fed pode elevar os juros mais vezes neste ano diante de sinais de melhor desempenho da economia e inflação maior.

Taxas maiores nos EUA podem atrair para lá recursos aplicados hoje em outras praças como o Brasil.Nos últimos dias, cresceu o temor nos mercados globais de que o Fed pode elevar os juros mais vezes neste ano diante de sinais de melhor desempenho da economia e inflação maior. Boa parte do mercado espera mais duas novas altas neste ano, uma delas no próximo encontro de junho. Há, porém, quem acredite que o Fed pode decidir por aumentar os juros por três vezes no ano, movimento que levaria a novas altas do dólar em relação ao real. "O pessoal continua vendendo "mundo" e comprando "dólar", embasado no ambiente externo. Por aqui, a gente não vê outra situação que não seja essa. A crise política, por exemplo, está ainda impactando todos os preços. Temos visto desmonte de operações e busca por proteção. São fatores que deixam o investidor preocupado", disse Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora.A tendência é que a pressão sobre o câmbio continue, já que a preocupação dos investidores segue sustentada pela perspectivas de novas altas de juros nos EUA. O comunicado que acompanhou a decisão desta quarta do Fed (banco central dos EUA) veio alimentar ainda mais esses receios.O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) decidiu, manter os juros básicos da economia americana na faixa entre 1,50% e 1,75%, mas disse que a inflação está em alta depois de anos abaixo da meta da autoridade monetária.Os bancos centrais tendem a subir os juros para controlar os preços. Com isso, eles querem que o crédito fique mais caro, para reduzir o consumo e, assim, baixar os preços.