BC acalma mercado, e dólar cai abaixo de R$ 3,76

O dólar despencava mais de 4% nesta sexta-feira (8), na casa dos R$ 3,77, após o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, anunciar, na véspera, uma atuação mais forte no mercado nos próximos dias e lembrar os agentes que a autoridade tem outros instrumentos para conter a alta da divisa

Às 12h25, a moeda dos EUA recuava 4,35% para R$ 3,755 na venda.

Nos três últimos pregões, o dólar havia saltado 4,87% encerrando a véspera em 3,926, maior nível desde 1º de março de 2016. No pregão desta quinta, a moeda chegou a ser negociada a R$ 3,97. Nas casas de câmbio, o dólar custava mais de R$ 4.

"O BC demorou a vir a público, deixando o mercado num ponto de tensão tão violenta que chegou muito perto de R$ 4... Mas foi só aparecer, dizer que estava a atento, já deu uma tranquilizada", comentou o diretor da mesa de câmbio da corretora MultiMoney, Durval Correa.

Nesta quinta-feira (7) à noite, Ilan informou que serão ofertados US$ 20 bilhões adicionais em swaps cambiais tradicionais (equivalentes à venda futura de dólares) até o fim da próxima semana. E acrescentou que, se necessário, o BC poderá fazer leilões de linha, venda de dólares com compromisso de recompra, ou até mesmo vender dólares das reservas no mercado à vista.

Ele ainda afastou a possibilidade de reunião extraordinária do Comitê de Política Monetária (Copom) para mudar elevar a taxa básica de juros, como especulava o mercado.

O mercado ficou mais nervoso nos últimos dias em meio a preocupações com a situação fiscal do país, após a greve dos caminhoneiros gerar impacto de R$ 9,5 bilhões sobre as contas públicas.

A cena política também pesava, a poucos meses da eleição presidencial e sem que um candidato que o mercado considera mais reformista decolando nas pesquisas de intenção de voto.

"As condições que levaram o dólar a esticar não mudaram... O BC conseguir tranquilizar, (mas) não significa que a moeda vai voltar a R$ 3,50. É possível ele voltar a trabalhar entre R$ 3,75 e R$ 3,80", afirmou Correa.

O cenário externo também continuava como uma luz amarela para os mercados, em meio a temores de altas de juros além do esperado nos EUA.

Na próxima semana, o Fed (banco central dos EUA) volta a se reunir e as apostas majoritárias são de que ele promoverá a segunda alta de juros neste ano. A dúvida é se indicará que vai acelerar o passo até o final do ano ou fará apenas mais uma elevação até o fim do ano.

Juros elevados têm potencial de atrair à maior economia do mundo recursos aplicados hoje em outras praças financeiras consideradas de maior risco, como a brasileira.