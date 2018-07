Bancos vão ter funcionamento especial no jogo entre Brasil e Bélgica; confira horário

Atendimento nas agências será reduzido a quatro horas durante as partidas da Seleção Brasileira

Por conta do jogo entre Brasil e Bélgica, às 15h, pelas quartas de final, as agências bancárias de todo o país vão funcionar apenas das 9h às 13h nesta sexta-feira (6).



Segundo informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o horário de atendimento foi reduzido a quatro horas nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa da Rússia em respeito a uma circular emitida pelo Banco Central (BC), que recomenda o corte por motivos de segurança das agências e de transporte de valores.



Quem tem conta que vence na sexta-feira (6) precisa ficar atento ao horário das agências. Se deixar de pagar, terá de arcar com multa e juros.



Fora do expediente, os bancos oferecem aos clientes opções como os caixas eletrônicos, a internet banking, o aplicativo do banco no celular e operações bancárias por telefone. Esses canais funcionam normalmente para transações bancárias, inclusive durante os jogos do Brasil, de acordo com a entidade.