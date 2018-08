Bancos propõem repor a inflação e bancários avaliam greve

Relacionado TST faz proposta para evitar greve dos Correios

"Haverá assembleia no dia 08 em todo o país e vamos indicar a rejeição da proposta, que foram insuficientes e incompletas", disse Ivone Silva, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários.



"Foram seis rodadas de negociação com os bancos e a proposta apresentada não contempla reivindicações importantes, como o fim das novas formas de contratação, criadas a partir da reforma trabalhista (autônomo, terceirizado e intermitente e contrato parcial), garantia de emprego e melhoria das condições de trabalho", acrescentou.



Neste ano, os funcionários reinvidicam reajuste salarial com 5% de aumento real, considerando a inflação projetada de 3,87 %, PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de três salários mais R$ 8.546,64, piso salarial do Dieese (R$ 3.747,10), vales alimentação, refeição, 13º, cesta e auxílio-creche/babá e 14º salário.



A campanha salarial de 2018 dos bancários tem d ata-base 1º de setembro. A categoria entregou a pauta com as reivindicações no dia 13 de junho.



A categoria reúne cerca de 485 mil bancários no Brasil, sendo 140 mil na base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, o maior do país.



A categoria conseguiu aumento real acumulado entre 2004 e 2017 de 20,26% e 41,6% no piso.