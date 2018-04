Banco Inter é a primeira fintech a abrir capital na Bolsa

As ações do Banco Inter iniciaram sua estreia em Bolsa a R$ 18,50, um pouco acima do piso da faixa definido pelo banco, que ia de R$ 18 a R$ 23.

O Banco Inter foi fundado há 24 anos pela família Menin, dona da construtora MRV, e era conhecido como Banco Intermedium antes de passar por um profundo processo de digitalização – iniciado em 2015 e que culminou, em 2017, com a nova marca.





Atualmente, a instituição tem 500 mil clientes espalhados pelo Brasil, oferecendo contas digitais gratuitas.

Além de ser a primeira fintech brasileira a abrir capital no país, o Banco Inter é, também, o primeiro banco de varejo que faz esse caminho no Brasil em uma década.

Durante a cerimônia nesta segunda (30) na B3 (antiga BM&FBovespa), João Vitor Menin, presidente do Banco Inter, disse que a escolha por fazer a abertura de capital do banco no Brasil era óbvia: "Somos uma empresa brasileira, feita por funcionários brasileiros e com clientes brasileiros. Nada mais justo e mais natural do que se listar no Brasil", afirmou ele.

O Banco Inter movimentou R$ 721 milhões na sua estreia em Bolsa (chamado IPO, na sigla em inglês). Os recursos da oferta primária, cerca de R$ 541 milhões, serão usados para expandir operações de crédito e em investimentos em tecnologia, marketing e aquisições estratégicas a fim de alcançar a meta de fechar 2018 com 1 milhão de clientes.



O governo regulamentou na semana passada regras para as fintechs, novidade que deve elevar a atuação das instituições no país. Atualmente, existem 343 fintechs em todo o país, que, a partir de junho poderão emprestar dinheiro sem estarem vinculadas a uma instituição financeira convencional.