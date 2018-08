Banco Central mantém juro básico em 6,5%

"As medidas de inflação subjacente ainda seguem em níveis baixos, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária", diz a nota.



O Comitê enfatiza que a continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para a manutenção da inflação baixa no médio e longo prazos, para a queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável da economia.



O aumento das incertezas quanto ao movimento dos juros (principalmente) nos EUA e na União Europeia e os riscos de uma guerra comercial também são apontados pelo BC como fatores a impor um cenário "mais desafiador".





O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira (1º) manter a taxa Selic – o juro básico da economia brasileira, referência para os demais juros praticados no país – em 6,5% ao ano. A manutenção é a terceira consecutiva – o juro desceu a esse patamar em março deste ano e tem sido mantido desde então. A decisão foi unânime.Analistas de mercado já esperavam a manutenção da taxa. Segundo a consultoria Infinity Assets, a inflação já havia sinalizado "reversão dos efeitos da paralisação [dos caminhoneiros] e entram num ritmo semelhante ao observado anterior ao evento". Mas dados recentes, segundo o BC, "corroboram a visão de que esses efeitos devem ser temporários".Na nota divulgada com o anúncio da decisão, o Copom avalia que a atividade econômica ainda reflete os efeitos da greve dos caminhoneiros, mas aponta haver "evidências de recuperação subsequente". A recuperação da economia, assim, segue em ritmo "mais gradual" que o esperado antes da greve.