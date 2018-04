Banco Central estuda criar sistema de pagamento a qualquer hora

Modelo permitirá, por exemplo, transferência de dinheiro de uma conta corrente para um cartão de crédito, por meio de celular

O Banco Central (BC) estuda um modelo de pagamentos instantâneos no Brasil. A ideia é que pessoas e empresas possam transferir dinheiro em tempo real, sem restrição de horário ou forma de pagamento.

De acordo com o BC, foi criado um grupo de trabalho, com a participação de instituições financeiras, para discutir o tema.



"Esses estudos, que são de longa maturação e fazem parte da Agenda BC+, estão em fase preliminar e seus resultados devem ser apresentados para apreciação da diretoria colegiada do BC apenas no segundo semestre", informa, em nota, a instituição.



A Agenda BC+ é formada por medidas para tornar o crédito mais barato, aumentar a educação financeira, modernizar a legislação e tornar o sistema financeiro mais eficiente.

Segundo matéria desta quinta (19) do jornal Valor Econômico, o BC pretende regular o sistema chamado de P2P – sigla em inglês para "peer-to-peer", que são transações diretas entre pessoas e empresas. A



Assim, seria possível enviar, por exemplo, dinheiro de uma conta corrente para o cartão de crédito a qualquer hora ou dia da semana, por meio do celular. Para isso, será preciso haver interoperabilidade total entre contas correntes e cartões de crédito e mudanças no do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Atualmente, esse sistema não permite a conclusão de transferência entre bancos diferentes fora do horário comercial.