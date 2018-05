Banco Central abre laboratório de inovações financeiras

A expectativa do BC, de acordo com Ilan Goldfajn, presidente da entidade, é de que o laboratório proponha soluções para ampliação da inclusão financeira.



*Com informações da Agência Brasil

O Banco Central abriu nesta quarta-feira (9) o Lift (Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas). O espaço é uma iniciativa da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (BC) e possibilita que interessados proponham projetos de tecnologia, relacionado a questão financeira.A diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, afirmou à Agência Brasil, que o Lift é "uma espécie de pré-incubadora de projetos" e que as propostas podem estar relacionadas a medidas para tornar o crédito mais barato, aumentar a educação financeira, modernizar a legislação e tornar o sistema financeiro mais eficiente.