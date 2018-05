Azul planeja abrir mil empregos e promover 800 funcionários em 2018

A companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira (2) a intenção de abrir mil novas vagas de emprego em todas as áreas da empresa em 2018. Além disso, a companhia pretende também promover 800 dos seus 11 mil funcionários ao longo do ano.



"Nos últimos seis meses, mesmo período em que a economia brasileira voltou a dar sinais de melhora, realizamos mais de 900 novas contratações", diz Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul.



Em nota, a Azul destaca que suas ações têm resultado em baixa taxa de rotatividade dos funcionários. De acordo com a aérea, a saída de funcionáarios da empresa atingiu 1,03% do total em 2017 e caiu para 0,79% na média do primeiro trimestre deste ano.



A cultura de retenção do quadro de funcionários e as novas admissões integram o plano de expansão das operações, afirma a companhia, que pretende abrir 15 novas bases ao longo dos próximos cinco anos.



Os interessados nas novas vagas podem acessar o site da Azul e cadastrar o currículo na seção "Trabalhe Conosco".