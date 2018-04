Azul lança novos uniformes em desfile de moda

Companhia aérea mudou traje da tripulação em comemoração aos dez anos de operações no país

A Azul apresentou seus novos uniformes de uma forma inusitada: colocou triplantes de diversas áreas da companhia aéreas para desfilarem as peças na passarela do Veste Rio 2018, evento que reúne nomes da moda nacional até domingo (15).



As novidades que serão usadas por seus agentes de solo, tripulação de bordo, técnicos de manutenção e agentes das agências de turismo e da Cargo Express, fazem parte da comemoração dos dez anos de operação no país. A coleção foi desenvolvida em parceria com a estilista Tereza Santos.



"Nossos uniformes passaram por uma revisão para deixar as peças mais modernas, já que o projeto é completamente atemporal e segue um conceito muito elegante", afirma Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da Azul.



Atualmente, a Azul opera 739 voos diários para 105 destinos com uma frota de 122 aeronaves e mais de 10 mil funcionários.