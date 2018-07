Aumento da tensão entre EUA e China faz dólar disparar

Moeda dos EUA, que havia caído 1,74% na véspera, subiu 2,20% nesta quarta-feira (11), após o governo chinês sinalizar represálias caso Trump imponha novas tarifas ao país

O aumento da guerra comercial entre EUA e China respingou no mercado de câmbio nesta quarta-feira (11). O dólar, que havia caído 1,74% na véspera, fechou com alta de 2,20% cotado a R$ 3,881. Já o Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, terminou com queda de 0,62% a 74.398 pontos.



Os investidores voltaram a se preocupar com a disputa comercial entre EUA e China, após o governo americano ameaçar nesta terça (10) impor tarifas sobre uma lista de US$ 200 bilhões em importações chinesas.



Nesta quarta, a China acusou o país de intimidação e alertou que pode responder às ameaças. O mercado entende que essa tensão comercial tende a afetar o crescimento econômico mundial.



"A conjuntura é de enxugamento de risco devido às incertezas relativas à guerra comercial", afirma Cleber Machado, operador da H.Commcor DTVM.