Até 900 mil pessoas deixam as classes A e B em 2017

O declínio dos brasileiros para camadas menos favorecidas refletiu a crise ainda presente no mercado de trabalho no ano passado. Apesar do início de recuperação do emprego, essa melhora se deu por postos de trabalho informais, geralmente de baixa qualidade e menores salários. Ao mesmo tempo, o setor privado seguiu fechando vagas com carteira assinada.



"Mesmo quem conseguiu se recolocar em empregos formais, provavelmente obteve um salário menor do que antes. Tudo isso afeta esse topo da pirâmide", disse Cosmo Donato, economista da LCA Consultores.



*Com Valor Econômico

Com isso, a classe C cresceu pelos dois critérios de avaliação. No estudo do Bradesco, a classe média, com renda total familiar entre R$ 1.819 e R$ 7.278, subiu dos 109,2 milhões em 2016 para 113,1 milhões no ano passado ou 3,9 milhões a mais. Enquanto na LCA, a classe média, aqueles que ganham de R$ 369 a R$ 1.008 em média numa família, a alta foi de 81,7 milhões para 82,8 milhões. São 1,1 milhão de novos integrantes.