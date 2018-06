Arrecadação de impostos é a maior para maio em três anos

Em meio à retomada da economia, a arrecadação federal somou R$ 106,1 bilhão em maio, um crescimento de 5,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação do período.

Foi o melhor desempenho para o mês desde maio de 2015, segundo divulgou a Receita Federal nesta terça-feira (26).



O resultado foi puxado pelo bom desempenho das chamadas receitas não administradas pela Receita Federal, que são formadas principalmente por royalties de petróleo. Essas receitas subiram 36,9% por causa da alta da cotação do petróleo no mercado internacional



Mas mesmo sem essas receitas extras, a arrecadação administrada pela Receita cresceu 5,16% no mês ante igual período do ano passado.