Aprenda russo durante o maior evento de futebol do mundo

2018 é um ano muito importante para os amantes do esporte. Acontece na Rússia o maior e mais aguardado evento mundial de futebol, e essa é uma ótima oportunidade para aprender e treinar um outro idioma, além do inglês. Também é uma chance única de dar aquele upgrade no currículo e participar de uma das principais celebrações do mundo esportivo.





CI Intercâmbio e Viagem

A Rússia é o maior país do mundo, mas apesar da grande extensão territorial, algumas cidades são indicadas para começar a conhecer a região. E é em Moscou e São Petersburgo que o intercambista, junto a CI, vai poder torcer pelo Brasil e ainda aprender Russo. "Preparamos um programa de duas semanas de curso nos locais onde acontecerão os jogos da seleção brasileira. O viajante terá uma educação de alta qualidade e ainda poderá acompanhar de perto o evento", informa a gerente.



O curso de idiomas na Rússia acontece do período de 18 de junho até 1º de julho, com uma semana de aula em cada cidade (Moscou e São Petersburgo).



Estar em um país que está celebrando e participando de um grande evento é envolvente e criará oportunidades de conhecer viajantes de muitos países. "Isso ajudará o estudante a ter uma maior pré-disposição para treinar o novo idioma. Serão muitas pessoas do mundo inteiro que vão incentivar o intercambista a praticar a nova língua. Esse também será um ótimo momento para criar ou ampliar o seu networking internacional", comenta Luiza.



Aprender um novo idioma, conhecer novas pessoas e festejar e comemorar junto a elas em uma cultura diferente, essa são experiências que trazem um crescimento pessoal e profissional para todo intercambista. "Unir uma educação de primeira e diversão em um evento que envolve o mundo inteiro é algo que ficará na memória de qualquer estudante", completa.

Então, que tal fazer um intercâmbio nas cidades em que o Brasil vai jogar? A Gerente de Produtos da, Luiza Vianna, comenta como desenvolver um terceiro idioma será um diferencial para a vida profissional. E já que o intercambista estará na Rússia não pode deixar de torcer pela seleção brasileira."Ter um intercâmbio no currículo é uma excelente maneira de se destacar no mercado de trabalho. As empresas sabem que os intercambistas reúnem qualidades profissionais muito desejadas, como boa comunicação, resiliência, ser mais independente e autoconhecimento. Ele será alguém disposto a sair da zona de conforto e enfrentar os desafios", explica Luiza.