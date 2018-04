Apple e Facebook perdem prestígio nos EUA

O Reputation Institute (Instituto de Reputação) divulgou o US RepTrak 100, uma lista que destaca as 100 empresas com melhor reputação nos EUA. As tecnológicas foram as empresas que registaram uma maior queda neste ranking. Apple e Facebook, por exemplo, saíram do índice.





"Houve uma tremenda perda de confiança na tecnologia", afirmou Brad Hecht, diretor administrativo do Reputation Institute, citado na Forbes.

A Amazon que é, por norma, uma das líderes do US RepTrak 100, este ano ocupa o 10º da tabela. O mesmo cenário se aplica a outras tecnológicas, como é o caso da Google, que desceu para a 56ª posição com 75,5 pontos, 39 pontos a menos do que na edição anterior, de acordo com a Forbes.