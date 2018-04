App permite comparar preço de combustível e encontrar estacionamento próximo

Um novo aplicativo promete ajudar o motorista a descobrir qual posto de combustível da região tem o melhor preço e verificar os estacionamentos mais próximos ao local de destino. Criado pela Ford, o FordPass é gratuito e está disponível na App Store e no Google Play.

Não é necessário ter um veículo da marca para realizar o download. No entanto, o app tem funções específicas para quem já é cliente. "O Fordpass possibilita a identificação de códigos de falha nos veículos e o agendamento de serviços de manutenção. É uma forma de estar mais próximo do cliente e construir um relacionamento diferente" aposta Marcel Bueno, gerente de marketing avançado da Ford América do Sul.

Ao adicionar o número do chassi, o motorista recebe de avisos sobre o momento da manutenção do veículo e o agendamento de data e horário em um distribuidor Ford. Pelo app também é possível receber mensagens de um eventual recall.

O aplicativo entrou em funcionamento há duas semanas no país, que é o primeiro da América Latina a receber a função. Ele tem as funcionalidades graças a uma parceria da Ford com uma empresa de base de dados. Por ser um aplicativo leve, o FordPass não exige muita memória do celular.

Criado em 2016, o app já teve três milhões de downloads no mundo. Os números nacionais, no entanto, não são divulgados pela empresa. O serviço vem sendo introduzido progressivamente desde 2016, quando foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá. No mesmo ano, chegou à Inglaterra, Alemanha, França e China. Em 2017, foi introduzido também na Espanha e Itália. O Brasil é o primeiro país a receber a versão 2.0 do aplicativo, que já tem atualizações.