Aposta de SP leva prêmio da Mega-Sena; confira dezenas sorteadas

Quina teve 89 apostas ganhadoras; cada uma levou R$ 16.942,34

O Concurso 2.034 da Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 3 milhões, foi sorteado na noite desta quarta-feira (25) em Aparecida do Taboado (MS). As dezenas sorteadas foram: 06 - 07 - 13 - 17 - 22 - 56.

Uma aposta de São Paulo acertou as seis dezenas. Já a quina saiu para 89 ganhadores e cada uma levará um prêmio de R$ 16.942,34. Quase 5,6 mil bilhetes acertaram quatro dezenas e levam um prêmio de R$ 384,86 cada.

Segundo a Caixa, caso o ganhador decida investir o prêmio na poupança, poderá receber R$ 11 mil de rendimentos por mês.

O próximo concurso, que será sorteado no sábado (28) tem um prêmio estimado em R$ 15 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.