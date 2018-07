Aposentados e pensionistas têm primeira parcela do 13º antecipada

Medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (17); segunda parcela deve ser paga em novembro

O Presidente da República, Michel Temer, assinou uma medida que decreta que a antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) receberem o pagamento juntamente com a remuneração de agosto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (17).



A primeira parte do abono corresponde a até 50% do valor do benefício e o restante será pago em novembro, junto com a remuneração do penúltimo mês do ano. Segundo o governo federal, a decisão poderá injetar R$ 21 milhões na economia do país e movimentar o comércio entre outros setores.



Segundo a lei, não haverá desconto de IR (Imposto de Renda) na primeira parcela do pagamento para aposentados e pensionistas do INSS. O imposto só pode ser cobrado na segunda parcela, em novembro deste ano.



A antecipação da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas ocorre desde 2006, apenas em 2015 que foi adiado para setembro devido ao fraco ritmo da economia no país naquele ano.