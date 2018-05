Após seis anos, Petrobras bate Ambev e é a empresa mais valiosa do país

Alta da cotação do petróleo, nova política de preços e balanço trimestral positivo levaram à valorização da estatal em Bolsa

Com a disparada do preço do petróleo no mercado internacional e a divulgação de um balanço trimestral bem recebido pelos investidores, a Petrobras ganhou R$ 53,9 bilhões em valor de mercado nesta semana na Bolsa brasileira e reassumiu o posto de companhia aberta mais valiosa do país. Ao atingir a capitalização de R$ 355,6 bilhões no pregão desta quinta-feira, a estatal desbancou a Ambev, que liderava o ranking desde 2012 e agora vale R$ 342,5 bilhões.



Turbinado primeiro pelos ataques contra a Síria e, mais recentemente, pela saída dos EUA do acordo nuclear com o Irã, o petróleo acumula valorização de 16% neste ano. O movimento ajudou a operação da Petrobras, permitindo que a estatal tenha registrado no primeiro trimestre um lucro líquido inesperado, de R$ 6,96 bilhões. Foi seu melhor resultado desde o primeiro trimestre de 2013, antes da Operação Lava Jato, quando a Petrobras teve ganho de R$ 7,69 bilhões.



A alta do petróleo só beneficia a estatal desde que ela mudou em julho do ano passado sua política de preços, passando a repassar quase que diariamente para os preços às refinarias as variações nas cotações do petróleo.





Isso fez com que a Petrobras decidisse antecipar R$ 652,2 milhões em dividendos sob a forma de juros sobre capital próprio a seus acionistas.