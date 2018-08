Após recuo, ANS fará audiência sobre franquia e coparticipação

Debate ocorrerá no dia 4 de setembro, no Rio; na segunda (30), a reguladora voltou atrás na norma que permitia aos planos de saúde cobrarem até 40% do valor de cada procedimento

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) marcou para o dia uma nova audiência pública para debater a regulação dos planos de saúde com coparticipação e franquia. Segundo a reguladora o objetivo "é receber propostas da sociedade, entidades de defesa do consumidor e representantes do setor".



Na segunda-feira (30), a ANS voltou atrás e decidiu derrubar a norma que previa novas regras para essas modalidades de planos de saúde, após críticas de entidades de defesa do consumidor e uma ação do conselho federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) questionar a mudança.



Entre as novas diretrizes estava a possibilidade das operadoras cobrarem até 40% dos clientes por procedimento no caso da coparticipação.



Com esse percentual, o valor das mensalidades dos planos poderia dobrar.



Para a OAB, a mudança fere o direito do consumidor. No dia , a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia havia deferido o pedido de medida cautelar da OAB e suspendeu temporariamente a resolução da ANS.