Após protestos, Temer faz 2ª reunião para discutir combustíveis

Presidente voltou a chamar ministros nesta segunda-feira (21) para falar sobre a possibilidade de redução de impostos para aliviar a pressão nas bombas

O presidente Michel Temer convocou para esta segunda-feira (21) uma reunião emergência para discutir a alta dos preços dos combustíveis.



A reunião ocorre no momento em que os caminhoneiros deflagraram uma paralisação por tempo indeterminado e que bloqueia rodoviais em pelo menos 16 Estados. Os caminhoneiros se queixam do reajuste das tarifas do diesel.



A reunião, no Palácio do Planalto, está marcada para as 18h. Foram chamados para participar da conversa com o presidente os ministros Moreira Franco (Minas e Energia), Eduardo Guardia (Fazenda), Eliseu Padilha (Casa Civil), Esteves Colnago (Planejamento) e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.



Neste domingo (20), o presidente recebeu no Palácio do Jaburu os ministros de Minas e Energia, Moreira Franco, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Fazenda, Eduardo Guardia, para discutir uma nova política para o preço dos combustíveis.



O aumento nos preços dos combustíveis e seu impacto para a alta da inflação e redução de poder de compra da população em ano eleitoral tem sido uma das principais preocupações do Palácio do Planalto.

Desde que a Petrobras implantou em julho do ano passado sistema de reajustes de preços dos combustíveis quase que diários, que busca acompanhar as cotações internacionais do petróleo e o câmbio, o diesel e a gasolina tiveram aumento de quase 50% nas refinarias da empresa, com uma boa parcela sendo repassada para os postos.





Pela manhã, os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciaram para o dia 30 uma comissão geral no Congresso que deverá acompanhar os desdobramento da política de reajuste de preços de combustíveis no país.