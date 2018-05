Após protestos, governo acena com corte de mais um imposto sobre o diesel

Nesta quarta, Maia infomou, porém, que será editado ainda hoje o decreto que acaba com a Cide do diesel, após conversar com o presidente Temer. A estimativa é que o goveno deixe de arrecadar R$ 2,5 bilhões com esta iniciativa.





" O presidente me ligou e deu razão. Se o governo já tomou a decisão de reduzir [a Cide], não faz sentido esperar a votação. Vamos usar a reoneração para abaixar o PIS/Cofins do diesel", afirmou Maia.



Para acalmar o setor, que reclama que o fim da Cide terá impacto de apenas R$ 0,05 no valor do diesel, o governo quer agora relacionar um corte no PIS/Cofins à aprovação da reoneração da folha, que deve render R$ 3 bilhões aos cofres públicos.



"Vamos incluir, sim, percentual transitório do PIS/Cofins até o final do ano, para que a gente possa dar a nossa contribuição a essa demanda", afirmou Maia.



Maia disse que não está em avaliação, porém, zerar o PIS/Cofins, tendo em vista o quadro fiscal em crise. "Estamos discutindo a ajuda dentro de uma realidade fiscal que é dramática. Não temos condição de zerar o PIS/Cofins do diesel", afirmou.



Na terça, o presidente da Abcam ( Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) , José da Fonseca Lopes, afirmou que a redução da Cide não era suficiente para parar os bloqueios nas rodovias. Eles exigem o fim de todos os impostos sobre o diesel, que representa 42% do preço do frete, que não tem subido apesar das altas do custo com combustível.



Além da Cide, incidem sobre os combustíveis o PIS/Cofins (imposto federal) e o ICMS (imposto estadual). A Cide, diz, representa 1% do preço final do diesel; o PIS/Cofins, 12% e o ICMS, 14%.



O presidente da Câmara lembrou que a tributação maior é do ICMS dos governadores mas que, em um cenário fiscal complicado, não é possível pressionar governos como os do Rio e de Minas a reduzirem o tributo.



Segundo Maia, o governo também vai discutir uma proposta para redução do preço da gasolina e do gás de cozinha.