Após protestos e encontro com governo, Petrobras reduz preço dos combustíveis

Apesar do presidente da estatal ter negado mexer na política de reajustes da empresa, petrolífera anunciou cortes na gasolina e no diesel para esta quarta-feira (23)

Em meio à greve dos caminhoneiros e após encontro com ministros, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (22) uma redução dos preços da gasolina e do diesel.



Nas refinarias, o preço da gasolina cairá 2,04%, de R$ 2,0867 o litro para R$ 2,0433 a partir desta quarta-feira (23). Já o preço do diesel será reduzido em 1,54%, de R$ 2,3716 para R$ 2,3351.



Trata-se da primeira queda no preço do diesel desde 12 de maio, após seis altas seguidas no preço. No caso da gasolina, o anúncio marca o primeiro recuo no preço desde o dia 3 de maio, após 12 reajustes seguidos para cima.

Como uma demonstração de insatisfação contra as constantes altas dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, caminhoeiros têm feito manifestações em todas as regiões do país desde segunda-feira (21) e bloquearam rodovias.



A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente, refletindo as variações do petróleo e derivados no mercado internacional, e também do dólar. Somente na semana passada, foram cinco reajustes diários seguidos.



Na véspera, a estatal tinha anunciado um novo aumento nos preços do diesel e da gasolina, de 0,97% e 0,90%, respectivamente, para esta terça.



Desde o início da nova sistemática de reajustes adotada pela Petrobras, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumulava aumento de 58,76% e o do diesel, de 59,32%. Nos postos, as altas atingem cerca de 20%.



O presidente da Petrobras, Pedro Parente, atribuiu a redução de preços anunciada nesta terça à queda do dólar na véspera.



"A redução de hoje é simples de entender. Houve uma redução importante de câmbio ontem. Prova de que essa política tanto funciona na direção de subir os preços e de cair os preços", disse nesta manhã, em Brasília.



Parente recebeu nesta terça membros do governo, que tentaram responder aos apelos dos motoristas e mudar a política de preços da estatal. Antes do encontro, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o governo buscará "um pouco mais de controle" para dar "previsibilidade" à alta dos combustíveis.



A ideia era que os reajustes deixassem de ser diários, como acontecia de outubro de 2016 e 3 de julho, quando as mudanças eram mensais. Parente rejeitou, no entanto, alterações na metodologia de reajustes.



"É reconhecida que (a variação no preço dos combustíveis) é uma consequência dos preços internacionais e do câmbio. Portanto, não houve discussão em relação a política de preços da Petrobras, que está exatamente como estava antes: sem qualquer mudança", declarou Parente.



Ontem, a moeda americana recuou 1,35% e caiu abaixo de R$ 3,70, após seis aumentos consecutivos. Nesta terça, a divisa segue em queda, com atuação mais forte do Banco Central (BC), e é negociada a R$ 3,638.





Na sexta-feira (18), o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, havia admitido que a pressão sobre os combustíveis viria da redução dos impostos incidentes sobre os derivados, como PIS/Cofins e ICMS. Na segunda, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, rejeitou que houve espaço para cortar impostos, em meio à arrecadação em lenta retomada.