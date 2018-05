Após Petrobras, caminhoneiros se reúnem para decidir rumo da greve

A greve dos caminhoneiros continua nesta quinta-feira (24), mas a categoria vai se reunir para discutir os rumos da paralisação, após a Petrobras recuar, temporariamente, de sua política de reajuste de preços, uma dos pleitos dos donos dos caminhões.



O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Distrito Federal, Edimar Rosa de Souza, disse que a greve deve continuar, pelo menos, até esta quinta-feira, quando estão previstas duas reuniões importantes. Às 10h, todos os presidentes de sindicatos e associações de caminhoneiros do Brasil vão ter uma reunião com a Confederação Nacional, em Brasília.



Nessa reunião eles vão decidir se aceitam ou não a redução temporária de 10% no preço do diesel por 15 dias, anunciada pela Petrobras. Às 14h, os sindicalistas têm reunião na Casa Civil, com o ministro Eliseu Padilha.



Com o anúncio da Petrobras, os preços ficarão congelados nos próximos 15 dias e R$ 0,25 mais baratos nos postos.



A categoria bloqueia estradas desde segunda-feira (21) para reclamar da alta do diesel, que sobe cerca de 20% na bomba desde que a Petrobras iniciou sua política de preços. A nova metodologia prevê reajustes quase diários em função da variação das cotações do barril do petróleo e do dólar.



Nos últimos dias, a moeda americana deu uma trégua, mas até aos protestos, ela subia quase 13% neste mês de maio. Foram 12 reajustes da estatal em 17 dias.



O setor diz que o diesel representa 42% do custo do frete, que não sobe apesar das altas nos postos.



Na terça-feira (22), para evitar os impactos dos protestos, que levam à falta de alimentos, combustível, remédios e insumos para a produção, o governo anunciou que a Cide, imposto que incide sobre o diesel, seria zerada.





O setor disse, porém, que a isenção era insuficiente, que representava uma redução de apenas R$ 0,05 no preço do diesel, e manteve as paralisações.



O setor quer o fim de todos os impostos. O governo, nesta quarta, chegou a acenar que o PIS/Cofins também poderia ter um corte. No ICMS, imposto estudual, diz ser díficil haver mexidas.