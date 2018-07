Após liminar, BNDES suspende leilão de distribuidoras da Eletrobras

Para juíza, as empresas precisam de autorização prévia do Congresso para serem licitadas

O BNDES suspendeu o leilão das distribuidoras da Eletrobras nesta quinta-feira (12), após a Justiça Federal conceder liminar à Associação dos Empregados da Eletrobras, que questionava a licitação das seis empresas.



O leilão estava marcado para o próximo dia 26 de julho. A associação alega que a concessão das distribuidoras precisa de autorização prévia do Congresso e cita a decisão, do fim de junho, do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu o governo de privatizar estatais sem aval legislativo.



Na ação ajuizada pela associação, é dito que o objetivo do pedido de liminar é "preservar o patrimônio da Eletrobras em razão da transferência iminente do controle acionário de seis distribuidoras de energia para a iniciativa privada por meio de proposta de assunção de dívidas sem contrapartida justa, plena e líquida, de acordo com o projeto de desestatização". As distribuidoras atuam nos estados de Acre, Alagoas, Piauí, Rondônia, Roraima e Amazonas.



A juíza Maria do Carmo Freitas Ribeiro, da 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que concedeu a liminar, entendeu que é necessária a aprovação prévia de parlamentares.



Na última terça-feira (10), o Congresso aprovou projeto de lei para destravar a venda das distribuidoras. Juntas, elas têm dívidas de R$ 35 bilhões. O edital prevê que elas sejam leiloadas por R$ 50 mil cada, com exigência de investimento de R$ 2,4 bilhões.



O governo já decidiu que, se não foram licitadas até 31 de dezembro, elas serão liquidadas, um custo de R$ 25 bilhões para a Eletrobras, que acabaria sendo compartilhado com os contribuintes brasileiros, uma vez que a holding é controlada pelo Estado.