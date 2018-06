Após greve, IPC-Fipe sobe para 0,19%

Índice de Preços ao Consumidor)

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) registrou uma alta geral de 0,19% na inflação de maio, segundo o IPC (divulgado nesta terça-feira (5).

Desta vez, os principais vilões da inflação foram a batata e a gasolina, conforme pesquisa mensal da Fipe, o reajuste do preço de combustível foi de 6,4% entre janeiro e maio. Já a batata, teve uma alta de 19% no preço comparado a abril.A gasolina foi responsável por 46% do IPC, já a batata, 25%.