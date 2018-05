Após frango, UE suspende importação de peixe do Brasil

O Ministério da Agricultura chegou a apresentar um plano para se adequar às exigências da União Europeia, mas o bloco alega que as respostas das autoridades brasileiras foram "insatisfatórias para a maioria das recomendações".



'Ataque comercial'

"Trata-se de um ataque comercial da UE mascarado por questões técnicas. Eles alegam que o Brasil não tem fiscalização sanitária nas embarcações (pesqueiras), mas isso é um detalhe técnico que não compromete a segurança e a inocuidade dos alimentos", diz Christiano Lobo, diretor de relações governamentais da associação.



De acordo com números do Ministério da Agricultura, o Brasil exportou no ano passado 40,8 mil toneladas de pescado, 6,7 delas para a União Europeia (ou 16%). Em valores, foram vendidos no exterior US$ 246 milhões, US$ 24,4 milhões para UE (ou 10%).



Os números são pequenos comparados à exportação de carne bovina e carne de frango. Em 2017, segundo o ministério, o Brasil exportou 6,7 milhões de toneladas de carne bovina, 481 mil toneladas para a UE. Em valores, foram US$ 15,4 bilhões, US$ 1,6 bilhão para o bloco. De carne frango, foram vendidas para outros países 4,3 milhões de toneladas, 323 mil para a UE. Em valores, foram US$ 7,1 bilhões, US$ 774 milhões para o bloco.



*Com G1