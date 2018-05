Após escândalo, Cambridge Analytica fecha operações

A Cambridge Analytica, empresa de marketing britânica que desencadeou o escândalo sobre o uso de dados pessoais no Facebook, anunciou nesta quarta-feira (2) que "cessa imediatamente todas as suas operações". Segundo ela, foi iniciado "um processo de insolvência no Reino Unido".

A empresa é acusada de ter usado dados pessoais de 87 milhões de usuários do Facebook sem o seu consentimento para ajudar a eleger o então candidato republicano às eleições presidenciais americanas em 2016, Donald Trump.

"Nos últimos meses, a Cambridge Analytica foi alvo de várias acusações infundadas e, apesar dos esforços da empresa em retificar os fatos, foi caluniada por atividades que não só são legais, mas são amplamente aceitas como parte integrante da publicidade on-line", disse, em nota.