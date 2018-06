Após dia nervoso, líder do BC diz que país tem 'bases sólidas' e juro não vai subir

Para tentar acalmar mercado, Ilan deu coletiva no fim da tarde desta quinta, e reforçou que autoridade vai continuar agindo para segurar alta do dólar sem mexer na Selic

Aós um dia de nervosismo no mercado financeiro, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, deu uma coletiva de imprensa no fim da tarde desta quinta-feira (7) e disse que a autoridade vai continuar atuando para segurar o dólar, mas não vai elevar a taxa básica de juros, a Selic.



Segundo ele, o dólar está subindo nos últimos dias devido a "um choque externo", com o capital migrando no mundo inteiro das economias emergentes para as desenvolvidas, em especial os EUA, devido à recuperação do país.



Ilan afirma que o Brasil tem "fundamento sólidos", como baixo défice externo e elevado percentual de investimento estrangeiro (de 3,4% do PIB [Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país]).



Além disso, lembrou que o Brasil tem US$ 380 bilhões em reservas para conter a alta do dólar. "É mais de 20% do PIB brasileiro em reservas", frisou.



Também disse que a autoridade não prevê usar a Selic para segurar a moeda dos EUA. Com o dólar caminhando para R$ 4, o mercado já previa que a Selic subisse na próxima reunião de junho, já que dólar caro gera inflação, porque deixa importados mais caros.