Após decisão do Fed, dólar segue pressionado

Autoridade monetária dos EUA não mexeu na taxa básica, mas disse que a inflação está em alta

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) decidiu, nesta quarta-feira (2) manter os juros básicos da economia americana na faixa entre 1,50% e 1,75%, em decisão unânime, por 8 votos a 0.



Apesar de ter mantido os juros, o comitê disse que a inflação está em alta depois de anos abaixo da meta da autoridade monetária. Os bancos centrais tendem a subir os juros para controlar os preços. Com isso, eles querem que o crédito fique mais caro, para reduzir o consumo e, assim, baixar os preços.



Com o anúncio, a moeda, que vinha sendo pressionada no último mês na expectativa da decisão e do comunicado, seguiu em alta, na faixa de R$ 3,54.



É que taxas maiores nos EUA podem atrair para lá recursos aplicados hoje em outras praças como o Brasil.

Na nota, o comitê reiterou que prevê mais elevações graduais nos juros, mas que eles devem ficar por algum tempo abaixo dos níveis esperados para o longo prazo.



O Fed aumentou sua taxa básica de juros na reunião de 20 e 21 de março em 0,25 ponto percentual, para o intervalo entre 1,50% e 1,75%.



Boa parte do mercado espera mais duas novas altas neste ano, uma delas no próximo encontro de junho. Há, porém, quem acredite que o Fed pode decidir por aumentar os juros por três vezes no ano, movimento que levaria a novas altas do dólar em relação ao real.