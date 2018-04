Após contraproposta da Iberdrola, Enel dá mais pela Eletropaulo

A nova proposta, que representaria um desembolso de até cerca de R$ 5,39 bilhões, vem após lance de R$ 32,10 por ação apresentado na noite desta quarta-feira pela Neoenergia, do grupo espanhol Iberdrola.



Na quarta de manhã, a Enel havia revisto a oferta e dado R$ 32 por ação. Na proposta de compra, a italiana também se propõe a desembolsar outros R$ 1,5 bilhão para a Eletropaulo investir.



A disputa pela compra da distribuidora, responsável pelo fornecimento de luz à região metropolitana de São Paulo, começou no fim de março, quando a própria Enel apresentou uma proposta à Eletropaulo para participar de uma oferta pública de ações em preparação pela empresa. Os valores da oferta não foram divulgados na época.



No dia 13 de abril, a Enel ofereceu R$ 23 por ação, proposta batida pela espanhola que deu R$ 25,51 em 17 deste mês, mesmo dia em que a Enel subiu o páreo e ofereceu R$ 28.



Em meio à disputa, as ações da Eletropaulo acumulam alta de mais de 80% apenas no mês de abril. Às 15h40, subiam mais de 8,50% na sessão, a R$ 33,29, valor acima do oferecido pelas compradoras.



A Enel controla distribuidoras de energia no Rio de Janeiro e no Ceará, além de ter ativos de geração e grande presença em fontes renováveis.

A Neoenergia tem operações de distribuição na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e no interior de São Paulo, além de ativos de geração e transmissão.



