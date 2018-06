Após alta de 2,25%, Petrobras reduz preço da gasolina

Estatal diz que a partir desta terça-feira (5) o valor na refinaria será de R$ 1,9976 por litro, contra R$ 2,0113 por litro praticados nesta segunda

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (4), a redução de 0,68% no preço da gasolina comercializada nas refinarias a partir desta terça-feira (5). Com a queda, o valor da gasolina A nas refinarias passará de R$ 2,0113 por litro para R$ 1,9976. No sábado (2), a Petrobras havia elevado em 2,25% o preço do combustível. Na quarta-feira (30), o combustível teve alta de 0,74%.



O preço do diesel segue em R$ 2,0316 por litro desde 1º de junho, quando a estatal reduziu em R$ 0,07 o preço, comprometendo-se a manter esse valor até 7 de junho.



O governo discute nesta segunda a adoção de um mecanismo para suavizar para o consumidor as variações nos preços dos combustíveis. A Petrobras adota desde 3 de julho do ano passado uma política de preços de reajustes quase diários, que repassa ao consumidor os custos ou os ganhos com as variações do preço do barril de petróleo e do dólar.



Desde o início do formato, que levou à greve dos caminhoneiros, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 52,04% e o do diesel, valorização de 49,92%.