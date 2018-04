Aplicativo identifica cobranças de crédito do celular

escaneia e lista todos os serviços e preços de assinatura com cobrança recorrente, como jogos, informativos por SMS, serviços de música entre outros. Desta forma, o consumidor por identificar onde os créditos são gastos e assim cancelar os serviços indesejados.



O aplicativo Whoscall - Quem Chama, que identifica os números de chamada mesmo que não estejam na lista de contatos do usuário, lança agora uma nova função para detectar os gastos de créditos e planos de telefonia.A função, chamada de Recarga Protegida,

A cobrança de SVAs (serviço de valor adicionado) está no topo da lista de reclamações no setor de telecomunicações, segundo dados de março divulgados pela Secretaria Nacional do Consumidor.



Segundo a Anatel, em seu relatório "Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida em 2017", o setor de telefonia pré-pago está como um dos piores serviços prestados pelas operadoras