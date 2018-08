Apesar do recorde em junho, recuperação da indústria segue bem gradual, diz IBGE

Para André Macedo, do IBGE, ambiente de incerteza política e econômica freio o ímpeto de consumir e investir

A indústria mostrou em junho que mantém a trajetória de recuperação gradual da produção, avaliou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A produção industrial avançou 13,1%, a maior alta para o mês desde início da série iniciada em 2002, mas o salto sucedeu a uma queda de 11% registrada no mês anterior sob a influência da paralisação dos caminhoneiros.



O pesquisador alerta que o resultado positivo precisa ser visto com alguma cautela, diante do cenário de incerteza na economia do país nos próximos meses.



"O ambiente de incerteza econômica e política freia o ímpeto de investir e de consumir no Brasil e isso não pode ser desconsiderado", assinalou o economista.



"Não se pode deixar levar pelo resultado de junho e achar que entramos numa nova era. Os níveis de confiança ainda estão baixos, demanda doméstica ainda tem fragilidades visto que o mercado de trabalho ainda tem um enorme contingente fora", concluiu Macedo.



De acordo com o IBGE, a indústria fechou o segundo trimestre com queda de 2,5% ante os primeiros três meses do ano e avançou 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.