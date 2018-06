Apesar de alta do dólar, BC mantém juro básico na mínima histórica

Em decisão unânime, Copom deixou a Selic em 6,50% ao ano, prevendo impacto da greve dos caminhoneiros e da disparada da moeda dos EUA nos preços, mas não a ponto de puxar a taxa de inflação

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, nesta quarta-feira (20), manter sua taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano, na mínima histórica, avaliando que a recente greve dos caminhoneiros e a alta do dólar vão puxar os preços, mas não a ponto de tirar a taxa de inflação de patamar baixo.



Para o comitê, a inflação poderá subir no curto prazo, de forma temporária, com o bloqueio das estradas.



"O Comitê julga que, no curto prazo, a inflação deverá refletir os efeitos altistas significativos e temporários da paralisação no setor de transporte de cargas e de outros ajustes de preços relativos. As medidas de inflação subjacente ainda seguem em níveis baixos, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária", diz a nota da decisão, que foi unânime.



A manutenção da Selic, que já esperada pelo mercado e teve votação unânime, indica que o Copom considera as alterações anteriores suficientes para chegar à meta de inflação, objetivo que deve ser perseguido pelo BC. A meta de inflação é 4,5%, com limite inferior de 3% e superior de 6%, neste ano.



Além do impacto apenas temporário nos preços, o órgão diz esperar que a paralisação afete o crescimento econômico, movimento que justificaria a manutenção da taxa, apesar de ver uma piora no mercado externo.



Segundo o BC, o cenário externo "segue mais desafiador e apresentou volatilidade". "A evolução dos riscos, em grande parte associados à normalização das taxas de juros em algumas economias avançadas, produziu ajustes nos mercados financeiros internacionais. Como resultado, houve redução do apetite ao risco em relação a economias emergentes."

Na semana passada, o Fed (banco central dos EUA) elevou a taxa básica de juros americana para o intervalo entre 1,75% e 2% e ainda sinalizou que fará quatro aumentos neste ano, não três, como anteriormente esperado. Com isso, capital investido no Brasil tende a fugir para os EUA, pressionando o dólar. Dólar alto, por sua vez, tende a puxar os preços.



O aumento da volatilidade internacional foi o motivo da decisão controversa do Copom na reunião anterior, em maio, quando o comitê surpreendeu o mercado e decidiu manter a Selic em 6,50% ao invés de reduzi-la, como amplamente esperado.



Desde então, a cautela segue pautando os negócios no mercado financeiro. A sinalização de alta extra dos juros nos EUA, a guerra comercial entre EUA e China e incertezas quanto à eleição presidencial de outubro levaram os investidores a buscar destinos mais rentáveis ou seguros para seus capitais, em detrimento dos mercados emergentes.

Com isso, o dólar chegou a beirar os R$ 4 há duas semanas pela primeira vez em dois anos. O BC entrou para frear a alta. Na semana passada, foram gastos US$ 24,5 bilhões para conter a moeda; nesta semana, a previsão é que sejam despejados mais US$ 10 bilhões.