Antes da greve, serviços têm retomada

Somente serviços de informação e comunicação apresentou retração no mês, de 1,1%.



O setor foi um dos mais afetados pela recessão enfrentada pelo país e vem mostrando dificuldades de recuperação mesmo com a inflação e os juros baixos. No primeiro trimestre, o crescimento dos serviços foi de apenas 0,1%.







O setor de serviços iniciou o segundo trimestre crescendo pela primeira vez no ano e acima do esperado, impulsionado principalmente pelos transportes e atividades profissionais, alento que tende a perder força devido à greve dos caminhoneiros em maio e que impactou negativamente a economia.Em abril, o volume de serviços avançou 1% ante março, informou ontem o IBGE. O resultado ficou acima da expectativa do mercado, que era de alta de 0,7%.Quatro das cinco atividades pesquisadas mostraram crescimento no mês de abril. Os destaques ficaram para a alta de 1,2% em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, impulsionada principalmente pelo transporte aéreo, e para o avanço de 1,7% em serviços profissionais, administrativos e complementares. Já as atividades turísticas mostraram aumento de 3,3% em abril.