ANS vai limitar valores da franquia e coparticipação de planos de saúde

Em discussão desde 2010, a regulamentação dos mecanismos já passou por audiências públicas e vem sendo modificada. Inicialmente, a ANS sugeria que a coparticipação não ultrapasse 40% do valor do procedimento e também estabelecia a isenção da cobrança do percentual em até quatro consultas com médicos generalistas no período de 12 meses e em exames preventivos como mamografia, colonoscopia, glicemia de jejum, teste de HIV, entre outros.Agora, a tendência é que fique estabelecido que o valor da franquia não ultrapasse o montante pago por ano pelo usuários com as mensalidades."A ANS ainda está definindo as regras para cobrança e isenção, o que deve acontecer até ao fim do primeiro semestre. A regulamentação deve entrar em vigor ainda neste ano", segundo a assessoria de imprensa do órgão.Certo é que a agência vai proibir que o plano cobre simultâneamente franquia e coparticipação.A coparticipação é um valor pago à parte pelo beneficiário pela utilização de um procedimento. Por conta disso, o valor da mensalidade é menor do que o de um plano sem coparticipação. Há quatro possibilidades de coparticipação: percentual em cima do valor do procedimento pago ao prestador; percentual sobre uma tabela de valores médios praticados no mercado; valores em real predefinidos para os procedimentos; ou percentual que incide na mensalidade.Por exemplo, uma consulta pode custar R$ 20 ou 20% do valor previsto na tabela do prestador de serviço.

Já a franquia é o valor estabelecido no contrato de plano de saúde até o qual o beneficiário deve arcar para ter cobertura. Ela funciona de forma similar à franquia de seguro: se a franquia for de R$ 500, por exemplo, procedimentos que o consumidor utilizar até esse valor não são custeados pela operadora; se for acima desse patamar, o consumidor paga o valor da franquia, e a operadora arca com o restante.



Há três modalidades previstas: franquia acumulada, quando o beneficiário arca com o custeio das despesas acumuladas no período de até um ano, até atingirem um determinado valor (conforme estabelecido em contrato); franquia por evento/grupo de eventos, modalidade em que o beneficiário arca com o custeio dos procedimentos até determinado valor (conforme estabelecido em contrato); e franquia limitada, que ocorre nas hipóteses em que o mecanismo de regulação só passa a incidir quando os procedimentos/eventos custem acima do valor determinado (definido em contrato).



Planos têm riscos, diz Idec

Para o Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), os planos com estes mecanismos, apesar de mais baratos, apresentam riscos.



Um deles diz respeito à possibilidade de que a franquia e a coparticipação serem usados para estimular a recusa de cobertura de procedimentos pelas operadoras, sob o argumento de que o consumidor aciona o plano sem necessidade.



O órgão também criticou o fato de que esses instrumentos diluem a previsibilidade dos pagamentos a serem realizados mensalmente, transferindo para o consumidor a responsabilidade de avaliar o risco de adoecer.



Outra grande preocupação do Instituto é o risco de que a franquia e a coparticipação acabem prejudicando, no longo prazo, o diagnóstico e tratamento precoces.