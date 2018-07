ANS discorda do STF e insiste em taxa de coparticipação de até 40%

O diretor da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), Rodrigo Aguiar, afirmou em entrevista à Agência Brasil nesta sexta-feira (20), que discorda da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de suspender liminarmente a regra que fixa em até 40% o pagamento de exames e consultas em planos de saúde de coparticipação.A decisão foi tomada de forma liminar, na última segunda-feira (16), pela presidente do órgão, a ministra Cármen Lúcia, que acatou uma medida cautelar do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e suspendeu temporariamente a Resolução Normativa 433, de 28 de junho de 2018, da ANS.Aguiar defende a manutenção do índice, disse que a função das agências reguladoras é promover o equilíbrio do setor, sem atuar em prol de um único público, e que a ANS "está segura quanto à adequação do percentual definido".