ANS decreta liquidação da Multi Saúde e faz alerta para consumidor

Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicada nesta terça-feira (5) no Diário Oficial da União, estabelece a liquidação extrajudicial da Multi Saúde Administradora de Planos de Saúde e Odontológico Ltda. O decreto, segundo a ANS, foi publicado porque a empresa comercializava planos de saúde sem o devido registro perante a agência.

Por meio de nota, a ANS informou que a liquidação extrajudicial será processada por liquidante nomeado por portaria específica, com amplos poderes de administração e liquidação, acarretando a perda do mandato dos administradores e membros do conselho fiscal e de quaisquer outros órgãos criados pelo estatuto da empresa (operadora).

"A ANS frisa que, antes de contratar um plano de saúde, o consumidor deve solicitar o número de registro da operadora e do plano", reforçou o comunicado. No site da agência, na aba informações e avaliações de operadoras, é possível conferir dados, conhecer o desempenho no programa de qualificação e a posição no ranking de empresas de planos de saúde que mais recebem reclamações, acrescentou.