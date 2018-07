ANP recebe 179 sugestões sobre reajuste da gasolina

Agência quer estabelecer um prazo mínimo para repasses das variações no mercado internacional aos preços dos combustíveis no Brasil

A ANP (Agência Nacional do Petróleo) recebeu 179 e-mails com sugestões pela Tomada Pública de Contribuições (TPC) sobre a periodicidade dos reajustes dos combustíveis no país. Ao todo, 115 entidades ou pessoas físicas se manifestaram, disse, nesta terça-feira (3), o órgão, em nota.



O prazo para entrega das sugestões teve início no dia 11 de junho e terminou nesta segunda-feira (2).



O objetivo da TPC, ao coletar sugestões, dados e informac¸ões, foi colher subsídios para discutir a conveniência de se estabelecer uma periodicidade mínima para o repasse do reajuste do preço dos combustíveis.



"A periodicidade do repasse dos reajustes dos combustíveis se converteu em um tema de grande interesse para a sociedade brasileira, que demonstrou que deseja uma maior estabilidade dos preços. O setor de petróleo e gás vem atravessando a sua maior transformação em décadas", disse o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, quando lançou a consulta pública.



Oddone explicou que a expectativa é de que uma resolução seja publicada no "Diário Oficial da União" (DOU) entre 40 e 60 dias a partir do início da tomada pública. Segundo ele, a resolução pode ser publicada na primeira quinzena de agosto.



Após a greve dos caminhoneiros, que criticavam o preço do diesel, a política de reajustes da Petrobras, adotada desde 3 de julho do ano passado, foi posta em xeque. O diesel deixou de ter mudanças quase diárias e passou a ter reajustes mensais. Cresceu, entretanto, a pressão no Congresso, por ser ano eleitoral, para que a gasolina também tenha seu preço congelado por 30 dias.