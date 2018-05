ANP: 70% do abastecimento de combustível no país voltou ao normal

Cerca de 70% do abastecimento de combustíveis do país voltou ao normal com o enfraquecimento da paralisação dos caminhoneiros, e a região Sul é a que ainda tem mais atrasos na distribuição, disse nesta quinta-feira (31) o diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP) Aurélio Amaral.

Segundo Amaral, ainda há bloqueios em estradas nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. "Os dois estão liderando manifestações e por lá tem mais problemas do que no resto do Brasil", disse o diretor da ANP.

De acordo com balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados apenas nove pontos em todo país com pequenas aglomerações de pessoas e veículos localizadas em locais próximos às rodovias federais, sendo oito deles no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

No auge das paralisações dos caminhoneiros foram registrados mais de 1.000 bloqueios em estradas em todos os Estados do país, o que provocou um desabastecimento generalizado e afetou diversos setores da economia.





O diretor da ANP estimou que a situação do abastecimento deve estar totalmente normalizada durante o fim de semana.

"Não temos mais nenhuma localidade em nível vermelho, agora só em estado de atenção", afirmou. "Ainda falta produto em algumas localidades especialmente no Sul, mas já estão recebendo combustível", acrescentou.