Aneel realiza leilão de 20 lotes de linhas de transmissão

No primeiro leilão do ano, linhas estão distribuídas em 16 Estados; a estimativa é gerar um investimento de R$ 6 bilhões

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) realiza, nesta quinta-feira (28), em São Paulo, o leilão de 20 lotes, com 21 linhas de transmissão de energia elétrica e 23 subestações. Este é o primeiro leilão de transmissão de energia do ano.



Os lotes somam 2.560 quilômetros (km) em linhas de transmissão e subestações com capacidade de transformação de 12.230 megavolt-ampere (MWA). A estimativa é de que o leilão gere R$ 6 bilhões em investimentos e aproximadamente 13,6 mil empregos nas obras.



As linhas de transmissão de energia elétrica que são parte do leilão estão distribuídas em 16 Estados: Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Sergipe, Alagoas, São Paulo, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Sul, Pará, Piauí, Maranhão e Minas Gerais.



Os leilões ocorrem todo ano e servem para aumentar a oferta de energia e fortalecer o sistema. As empresas que vencem os leilões são remuneradas com os valores pagos pelos consumidores na conta de luz.



Para o leilão, vence a empresa que oferecer o maior deságio em relação à receita anual permitida (RAP) máxima estabelecida pela Aneel. Isto significa que a empresa deve aceitar, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. Por isso, espera-se que diminua a conta de energia elétrica para os consumidores.



Os prazos de execução das obras variam de 36 a 63 meses. As concessões preveem construção, montagem, operação e manutenção das instalações.



Em 2017, houve dois leilões, o primeiro em abril, quando foram arrematados 31 lotes – com investimento previsto de R$ 12,7 bilhões, e o segundo em dezembro, quando foram arrematados 11 lotes – com investimento previsto de R$ 8,7 bilhões.